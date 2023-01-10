За його словами, він при кожному зручному випадку її "топить".

Український артист Павло Зібров розчарований позицією Таїсії Повалій щодо війни в Україні. Співак розповів, що вони дружили 28 років, але він навіть уявити не міг, що Повалій виступатиме на кремлівських концертах в той час, як Росія бомбить її рідну Україну.

"Після 2014 року відносини пішли вниз. Ми зрозуміли, що вони там сидять, працюють на всіх концертах. Риторика не дуже хороша про Україну. А 9 травня... Концерт з "Кремлівки" - в погонах всі генерали, полковники, і Тая виходить співати пісню "Рідна мати моя". У мене сльози на очах і клубок у горлі. Думаю: "Що ти робиш?" Ну, сказала б уже, що пальчик зламався або з горлом що-небудь. Збреши, але не роби цього. Це ж дивиться весь світ", - сказав Зібров в інтерв'ю Григорію Решетнику.

Він додав, що перший час всіляко намагався достукатися до Повалій і її чоловіка, продюсера Ігоря Ліхути, але це все виявилося марним. Тому Зібров вирішив "мочити" їх при кожному зручному випадку.

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"Російським артистам - Лепсу, Кіркорову, Баскову - скасували концерти по всьому світу. Вони нарешті сидять у себе в облозі. А у Повалій залишився паспорт України, яку вона ненавидить. Їздять собі до Відня, куди завгодно! Їх пропускають, дають квитки. І одразу ж стають "українцями", "патріотами"... Ось за це мені прикро", - сказав Зібров і висловив бажання, щоб у всіх зрадників відібрали українські паспорти.

Нагадаємо, нещодавно Таїсія Повалій на концерті в Росії виконала українську пісню "Червона рута". Такий цинічний вчинок не залишився без уваги - про це висловилася і Маша Єфросиніна.

"Я ніколи не думала, що від сорому за дії іншої людини мене може нудити!" - написала телеведуча.

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