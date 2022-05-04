Діти свідомо почали розмовляти рідною мовою.

Дочка проросійської телеведучої Сніжани Єгорової - Стася Ровінська - повідомила, що її діти свідомо перейшли на українську мову, щоб в Європі їх не плутали з росіянами.

"Мої малі в Києві вдома розмовляли переважно російською, хоча у нас в родині дві мови... Але коли ми виїхали за кордон, вони вирішили розмовляти українською, оскільки бояться, що хтось почує, що вони розмовляють російською і подумають, що вони росіяни. А це сором страшний і не дай Бог", - сказала Стася.

Відзначимо, попри проросійську позицію Сніжани Єгорової, її дочка Стася Ровінська повністю підтримує Україну в розв'язаній РФ війні. З першого дня вторгнення Ровінська закликає зупинити кровопролиття в нашій країні, а також висвітлює правду не тільки на телебаченні, а й у своїх соціальних мережах.

Нагадаємо, раніше заплакана Стася Ровінська закликала ігнорувати її маму Сніжану Єгорову.

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