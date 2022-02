Сьогодні, 14 лютого, святкують День святого Валентина.

Популярна українська ведуча Катерина Осадча привітала чоловіка - ведучого, актора і продюсера Юрія Горбунова з Днем закоханих.

На своїй сторінці в Instagram зірка опублікувала серію спільних фото і відео, де подружжя обіймається і насолоджується компанією один одного.

"Ми всі сильніші, коли ми разом, а коли ми кохаємо, можемо перевернути гори! Сьогодні гарний привід сказати "я тебе кохаю" тисячу разів. Дякую тобі за твоє кохання, люблю тебе to the moon and back", - адресувала Осадча своє повідомлення Горбунову.

"Кохайтеся!! Любіть!! Тільки любов спасе світ!! І щодня повторюйте - Я тебе люблю!! Дякую тобі, моя", - відповів чоловік дружині.

Нагадаємо, Катя Осадча та Юрій Горбунов 3 лютого відзначали п'яту річницю з дня свого весілля. А згодом зіркове подружжя вирішило незвичайно відсвяткувати цю дату, і влаштували собі справжню романтичну відпустку у Парижі.

Як відомо, Катя Осадча одружена з Юрієм Горбуновим. У пари є два сини – Іван 2017 року народження і Данило, який з'явився на світ 19 серпня 2021-го року. Для Осадчої новонароджений став третьою дитиною – у стосунках з бізнесменом Олегом Поліщуком ведуча в 2002 році народила первістка Іллю. Він закінчив школу та вступив до Мерілендського університету в США.

