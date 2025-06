Даг Чон раніше працював над "Зоряним шляхом: Поза межами" як сценарист.

Amazon працює над серіалом за всесвітом Mass Effect, і тепер у проєкту є шоураннер. Ним став Даг Чон, відомий за The Chief of War і Star Trek Beyond. Він працюватиме в парі зі сценаристом Деном Кейсі, який уже майже рік працює над адаптацією.

Як повідомляє Deadline, екранізація Mass Effect розробляється з 2021 року, коли Amazon домовилася з видавцем Electronic Arts. Над проєктом також працюють продюсери від EA, Cedar Tree Productions і Arad Productions, студії, які беруть участь у багатьох ігрових адаптаціях.

Щодо Дага Чона, він не новачок у жанрі: нещодавно він працював над серіалом The Chief of War для Apple TV+, а до цього доклав руку до Mindhunter, Banshee і Big Love. У кіно він запам'ятався як один зі сценаристів Star Trek: Beyond.

Оригінальна гра вийшла 2007 року й одразу стала культовою. Історія крутиться навколо командера Шепарда, ветерана космофлоту, якому доводиться протистояти вторгненню стародавньої машинної раси Женців. Трилогія отримала продовження у вигляді Mass Effect: Andromeda, а зараз у розробці перебуває п'ята частина.

Раніше ми розповідали, що акторка озвучки Фем Шепард хоче повернутися до ролі в серіалі Mass Effect. Дженніфер Гейл сподівається, що весь каст Mass Effect попрацює над серіалом.

