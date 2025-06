Точна дата релізу фільму наразі невідома.

Стрімінговий сервіс Hulu показав перший трейлер горор-трилера "Людина в моєму підвалі" (The Man In My Basement), знятого на основі однойменного роману американського письменника Волтер Мослі 2004 року.

В центрі сюжету – афроамериканець Чарльз Блейкі, що опинився у скрутному становищі. Щоб трохи покращити свою фінансову ситуацію, він неохоче погоджується здати свій підвал в аренду таємничому незнайомцю, не підозрюючи, що цим самим він впустить в себе силу, набагато темнішу, ніж він собі уявляв.

Головні ролі у фільмі зіграли Віллем Дефо ("Остання спокуса Христа", "Американський психопат", "Антихрист", "Носферату"), Корі Гокінс ("Конг: Острів черепа", "Чорний куклусланівець", серіал "Ходячі мерці") та Анна Діоп ("Ми", "Няня", серіал "Титани").

Цікава, що спочатку роль Чарльза Блейкі мав виконувати Джонатан Мейджорс ("Крід III", "Людина-мураха та Оса: Квантоманія", серіал "Локі"), однак після того, як його визнали винним у нападі та переслідуванні, актора звільнили.

Згяла фільм Надя Латіф, для якої це повнометражний режисерський дебют.

Повідомляється, що фільм вийде як в кінотеатрах, так і онлайн на Hulu та Disney+, однак точна дата релізу наразі невідома.

