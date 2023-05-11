Зірці бойовиків давали жахливі прогнози, але він вирішив боротися з онкологією.

Відомий голлівудський актор Дольф Лундгрен розповів про те, що вже 8 років він бореться з онкологією. Зірка "Роккі", "Нестримних" і "Кріда" таємно лікувався і переніс кілька операцій.

Вперше у нього виявили ракову пухлину на нирці в 2015 році. Тоді ж її видалили. Потім Лундгрен проходив обстеження кожні шість місяців. Протягом п'яти років все було в нормі. Однак у 2020 році йому зробили МРТ, лікарі виявили шість нових пухлин.

Одна з них була дуже великою, її було неможливо видаляти. Тому актору довелося пройти системну терапію. У 2021 році у Лундгрена знайшли нові пухлини, в той момент він якраз готувався до зйомок в "Аквамені" і продовженні фільму "Нестримні".

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В інтерв'ю журналісту Грему Бенсінгеру Лундгрен розповів, що доктор давав йому дуже невтішний прогноз. Тоді він думав, що йому залишилося жити всього два або три роки, а то й менше. Доктор радив актору взяти перерву і відмовитися від зйомок, проводити більше часу з родиною.

Однак Лундгрен вирішив звернутися до іншого лікаря і розпочав нове лікування. За три місяці його пухлини зменшилися на 30%. До 2022 року лікування остаточно показало свою ефективність. Пухлини зменшилися майже на 90%. Нині він займається видаленням рубців. Лікарі прогнозують, що після їх видалення пухлини більше не з'являться і актор остаточно переможе рак.

Чим відомий Дольф Лундгрен

Голлівудському акторові 65 років. Він знявся в багатьох відомих фільмах, таких як четверта частина "Роккі", "Універсальний солдат", "Нестримні". Також Лундгрен режисує кінострічки. Він працював над фільмами "Захисник", "Механік", "Місіонер".

Актор явлется зіркою не тільки в кінематографі. Він відомий у світі бодібілдингу, є майстром бойових мистецтв. У Лундгрена доволі насичене особисте життя, він зустрічався з моделями, був двічі одружений. У нього є двоє дітей. Кілька років тому актор закрутив роман з молодою моделлю Еммою Крокдал, яка є ровесницею його дочки. У 2020 році Лундгрен з нею одружився

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