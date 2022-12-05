Після 24 лютого актор забрав до себе 80-річну маму. Разом вони ховалися в укритті під час повітряних тривог.

Народний артист України Остап Ступка в інтерв'ю ЖВЛ розповів про те, як пройшли перші тижні після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Так, він прийняв рішення забрати до себе маму Ларису Семенівну:

"З перших днів я маму забрав до себе. Всі спускалися в паркінг, спали в машинах, їли. Ми там прожили чотири ночі. Мамі 80 років і вона спить в машині. Це героїчний вчинок з її боку".

Ступка, сміючись, розповів, що навіть попри війну Лариса Семенівна не поспішала відмовлятися від щоденних традицій.

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"Ми сидимо в паркінгу, і мама питає чи є чай. Я кажу, що є в термосі, наливаю їй. Мама запитує: "А мед?" Я кажу: "Мед вдома". Починається повітряна тривога, і вона каже: "Пішли додому, тому що я чай буду пити тільки з медом". І що ви думаєте? Ми йдемо додому, тому що мамі потрібно пити чай тільки з медом. Інакше ніяк", - сказав Остап Богданович в інтерв'ю ЖВЛ.

Він зізнався, що між його мамою і дружиною були суперечки на грунті того, що дві господині змушені були ділити одну кухню, але до жорстких скандалів не доходило.

"Бували різні ситуації. Не дуже жорсткі, але з натяками. Від цього нікуди не дітися", - сказав Остап Ступка.

Він також додав, що його мама прожила з ними півтора місяці, після чого вирішила поїхати додому.

А ось у нього з молодшою на 20 років дружиною Дашею ніяких конфліктів не було. Як зізнався актор, їхні стосунки стали міцнішими:

"Ми намагалися допомагати один одному, підтримувати, берегти психіку один одного. Тому що емоціями і криком ти ж нічого не зміниш в кращу сторону".

Нагадаємо, раніше Остап Ступка розповів, як допомагав синові Дмитру пережити розлучення з Поліною Логунової.

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