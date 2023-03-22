За понад 10 років активної роботи над найрейтинговішим тревел-шоу України телеведучий побував у багатьох країнах і скоштував багато екзотичних страв.

Телепрограма "Світ навиворіт" виходить в ефір з 2010 року. За цей час телеведучий Дмитро Комаров побував у різних куточках планети. Сьогодні розповідаємо про те, які небезпечні гастрономічні відкриття для себе він зробив.

Павуки Камбоджі

У першому сезоні проекту один з найпопулярніших українських мандрівників Дмитро Комаров потрапив в плем'я кхмерів. Він з'ясував, чим харчуються ті, хто ніколи не бачив "білих" людей.

Виявилося, в цьому племені павуки - справжній делікатес. Однак ті павуки, які водяться в Камбоджі, дуже небезпечні - вони отруйні і мають великі зуби, тому після укусу можна навіть померти.

Кхмери показали Комарову, що таких павуків потрібно ловити руками - їх беруть за спинку, щоб ті не могли вивернутися і вкусити. Потім їх варять у великій кількості олії і їдять цілими.

Риба фугу в Японії

У 2017 році знімальна група шоу "Світ навиворіт" побувала в Японії. Там Дмитро Комаров вирішив покуштувати смертоносну рибу фугу. Відзначимо, що готувати її можуть тільки люди з відповідною ліцензією, оскільки помилка у приготуванні може коштувати життя.

Попри небезпеку, риба фугу в Японії - головний делікатес. Щороку місцеві та гості з'їдають 10 тонн цієї страви.

"Це найнебезпечніший делікатес у моєму житті. Отрути однієї риби фугу достатньо, щоб убити 40 людей", - говорив у програмі Комаров.

Чіча в Еквадорі

В одному з сезонів Дмитро вивчав кухню дикого племені ваорані. У них є особливі ласощі - чіча. Однак приготовлено воно незвичайним способом, після опису якого у туристів може зникнути апетит:

"Більш ніж за 10 років подорожей по всьому світу і поїдання всякої гидоти, я не бачив нічого подібного. Щоб страва було більш соковитою і смачною, варену юку жують, а потім знову випльовують в тарілку. Причому чіча вважається готовою тільки після того, як місцеву "картоплю" ретельно пожували, виплюнули і дали їй настоятися".

Нагадаємо, що зараз з героїнею програми "Світ навиворіт", якій крокодил відкусив ногу.

Вас також можуть зацікавити новини: