Продюсер отримав "привітання" від окупантів у день свого народження.

Український продюсер і телеведучий Ігор Кондратюк сьогодні, 14 березня, мав святкувати свій ювілей - йому виповнюється 60 років. Проте окупанти вирішили інакше та "привітали" артиста у дусі "руського миру". Вони поцілили у будинок Кондратюка під Києвом.

Про "подарунок" від окупантів продюсер написав на своїй сторінці у Facebook.

Кондратюк гнівно звернувся до окупантів, які пошкодили його будинок. Він побажав їм палати у пеклі.

"Одне з перших привітань з ювілеєм мені сьогодні "прилетіло" від рашистів. Росіяни - л***о планети Земля, - поцілили в наш будинок під Києвом. Палайте в пеклі, імперські безславні безмозглі покидьки! Слава ЗСУ! Слава Україні! Смерть російським окупантам!", - написав Кондратюк.

У коментарях користувачі пишуть, що будинок можна буде відбудувати, головне - що від такого "привітання" ніхто не постраждав.

"Головне що Ви здорові і цілі", - зазначили фанати Кондратюка.

Нагадаємо, раніше Кондратюк підтримав ЗСУ і передав їм 300 тисяч гривень.

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