Продюсер наголосив, що не спілкується з такими зірками ще з 2014 року.

Український продюсер і телеведучий Ігор Кондратюк розкритикував артистів, які до вторгнення Росії в Україну 24 лютого виступали в РФ і підтримували політику Путіна.

Про це він написав у Facebook.

Друзям Кондратюк порадив уникати таких контактів.

"Якщо росіянин лізе до вас на сторінку з вибаченнями, зробіть перевірку щирості цих вибачень, і запитайте: "Чий Крим?". А далі дійте по ситуації. Те ж саме підходить до їхніх "селеб", які жували соплі і в серпні 2008-го, і в березні 2014 року, і доводили нам, що "путін хароший", а зараз прозрівають. Це раптом у вас росіяни в друзях є. Я з 2014-го всіх сучих "кримнашистів" видалив як розумово відсталих", - висловився Кондратюк.

Як писав УНІАН, українська співачка Ані Лорак після кількох постів про російську-українську війну виїхала з Росії.

Наразі Лорак перебуває в Об’єднаних Арабських Еміратах. Проте невідомо, чи виїхала співачка з Росії назавжди, чи просто обрала "канікули" на період активної фази російсько-української війни.

Інші російські колеги Лорак війну проти України підтримали, проте дехто теж обрав тимчасовий притулок у західних країнах.

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