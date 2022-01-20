Шлюб пари протримався лише рік.

54-річна американська акторка та модель канадського походження Памела Андерсон та її чоловік - охоронець Ден Хейхерст - подають на розлучення.

Про це пише Rolling Stone.

Це шостий шлюб зірки, але Хейхерст став її п'ятим офіційним чоловіком, адже Андерсон двічі виходила заміж за одного й того ж чоловіка - кінопродюсера Ріка Саломона.

Пара таємно побралася у грудні 2020 року після кількох місяців бурхливого роману, але стосунки дали тріщину. За даними видання, Андерсон вже запустила процес розлучення у рідній Канаді.

"Памела любить так само щиро, як і живе", - розповіло виданню анонімне джерело з близького оточення зірки.

За словами джерела, стосунки зірки та її п'ятого чоловіка були "пандемічним вихором", який вичерпав себе. Акторка та її колишній охоронець уже не живуть разом.

Читайте такожОприлюднено трейлер серіалу про Памелу Андерсон і Томмі ЛіСтосунки подружжя зав'язалися під час карантину. Деякий час пара була нерозлучна. Роман Андерсон та Хейхерста почався через сім місяців після її розлучення з голлівудським магнатом Джоном Пітерсом.

Тоді екс-кохана Хейтерста Кері публічно звинуватила Андерсон у тому, що та зруйнувала її сім’ю. На той час жінка прожила з ним п'ять років і виховувала трьох спільних дітей.

Як повідомляв УНІАН, раніше Памела Андерсон продала свій маєток у Малібу за 11,8 мільйона доларів.

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