За словами актора, його перший шлюб тривав недовго - 1,5 року.

Секс-символ українського кіно Тарас Цимбалюк назвав причину розлучення з першою дружиною Ангеліною. Її він озвучив під час шоу "Мій секрет" з Машею Єфросиніною.

"Ми з Ангеліною розлучилися через 1,5 року після нашого сімейного життя. Бо я зрозумів, що я взагалі не нагулявся, що це не моя людина, ми поспішили", - заявив актор серіалів "Спіймати Кайдаша" та "Кріпосна".

Також знаменитість розповів, що він й не освідчувався Ангеліні. Він стверджує, що за роки першого шлюбу нічого хорошого у їхніх стосунках не було.

"Я коханням це не можу назвати. Мабуть, просто потрібна була підтримка один одному. У цій ситуації ми були жертвами після попередніх стосунків, які шукали підтримки у стосунках... Ми були абсолютно різні, я не відчував себе чоловіком, який тут голова", - заявив Цимбалюк.

Читайте такожСекс-символу "Танців з зірками" зламали носа (фото)За його словами, вони навесні одружилися, а вже влітку він зрозумів, що це було дарма. Про розлучення, каже Тарас, заговорив першим він. "Ангеліна каже, може, це все налагодиться, давай з цими думками поживемо окремо... Ми роз'їхалися й більше не з'їхалися", - поділився актор.

Як повідомляв УНІАН, Тарас Цимбалюк одружився зі своєю дівчиною Тіною у липні 2021 року. Пара зустрічалася три роки, перш ніж оформити стосунки офіційно. Обраниця актора працює візажистом.

Нагадаємо, у 2018-2019 роках Цимбалюк зіграв головну роль у кінострічці "Чорний ворон". У 2019 зіграв Карпа Кайдаша у телесеріалі Наталії Ворожбит "Спіймати Кайдаша", а через рік взяв участь у телепроекті "Танці з зірками". Відомий і за роллю коваля Назара у серіалі "Кріпосна".

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