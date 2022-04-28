Російський актор Олексій Панін публічно вибачився перед шоуменом Максимом Галкіним за те, що раніше образив його.
Так, зробив він це після того, як кремлівська пропагандистка Маргарита Симоньян в ефірі телеканалу "Росія-1" назвала гумориста "геєм".
Нагадаємо, колись Галкін гостро пожартував над колегою після секс-скандалу з собакою, а той образився і грубо відповів: "Максим є**ться зі старичками".
Тепер Панін зізнався, що йому соромно за свої слова: "Мені дуже соромно, що я колись дозволив собі на адресу Максима сказати те, що я не повинен був говорити".
Панін пояснив, що вирішив вибачитися перед гумористом і Аллою Пугачовою зараз, тому що його обурило висловлювання Симоньян з приводу гомосексуалізму Галкіна.
"Маргарита Симоньян - не буду говорити, що я думаю про цю громадянку – публічно облила брудом Максима Галкіна. Вірніше, вона думала, що облила брудом Максима, а насправді облила брудом себе", – додав артист.
Крім того, Панін заявив, що Симоньян не повинна була нічого говорити на адресу Галкіна, який підтримує Україну і засуджує війну РФ.
Нагадаємо, раніше Потап закликав Симоньян говорити про орієнтацію Кіркорова, Баскова і Лазарєва, а не Галкіна.