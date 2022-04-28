Панін заявив, що не повинен був ображати Галкіна.

Російський актор Олексій Панін публічно вибачився перед шоуменом Максимом Галкіним за те, що раніше образив його.

Так, зробив він це після того, як кремлівська пропагандистка Маргарита Симоньян в ефірі телеканалу "Росія-1" назвала гумориста "геєм".

Нагадаємо, колись Галкін гостро пожартував над колегою після секс-скандалу з собакою, а той образився і грубо відповів: "Максим є**ться зі старичками".

Тепер Панін зізнався, що йому соромно за свої слова: "Мені дуже соромно, що я колись дозволив собі на адресу Максима сказати те, що я не повинен був говорити".

Панін пояснив, що вирішив вибачитися перед гумористом і Аллою Пугачовою зараз, тому що його обурило висловлювання Симоньян з приводу гомосексуалізму Галкіна.

"Маргарита Симоньян - не буду говорити, що я думаю про цю громадянку – публічно облила брудом Максима Галкіна. Вірніше, вона думала, що облила брудом Максима, а насправді облила брудом себе", – додав артист.

Крім того, Панін заявив, що Симоньян не повинна була нічого говорити на адресу Галкіна, який підтримує Україну і засуджує війну РФ.

Нагадаємо, раніше Потап закликав Симоньян говорити про орієнтацію Кіркорова, Баскова і Лазарєва, а не Галкіна.

Вас також можуть зацікавити новини: