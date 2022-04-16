У Віктора Павлика не так багато знайомств серед світу шоу-бізнесу РФ.

Український музикант Віктор Павлік розповів, які зірки з Росії виходили з ним на контакт після того, як Росія вторглася в Україну 24 лютого 2022 року.

Про це співак розповів у програмі "Зірковий шлях".

Народний артист уточнив, що у нього не дуже багато друзів на території країни-агресора. Серед тих, хто висловився на підтримку, артист назвав імена виконавців Олексія Глізіна і Миколи Трубача.

"Трубач тим більше українець, з Миколаївської області. Він давно переїхав до Росії, в Москву. Звичайно, писав мені багато. Питав - як, що. Ти здоровий, чи все нормально. Писав, що дуже хвилюється за мене, за Україну, за українців", - поділився Віктор Франкович.

За словами Павлика, Глізін не міг відразу повірити, що Росія дійсно напала на Україну:

"А Льоша Глізін не часто. За цей період рази два мені дзвонив телефоном, писав: "Як так. Хіба це може бути? Це ж неможливо". Кажу:"Льоша, так є". Надсилав йому дуже багато фотографій і різних відео. Він, як то кажуть, охав ахал. Каже: "Ну як так, в 21 столітті, 2022 рік на дворі. Все прогресивне людство, все цивілізовано і вже не можна знайти якісь точки дотику?". Я кажу: "Льоша, ну що ти говориш. Які точки дотику, як ти подивися, що у нас робиться, як все по - звірячому і так далі", - поділився Віктор Павлік.

Зазначимо, дружина Віктора Павлика і його син Михайло виїхали з України В Ізраїль. Туди Катя Репяхова поїхала до родичів і запевнила, що планує повертатися на батьківщину незалежно від обстановки тут. Подробицями поїздки Репяхова ділилася в своєму Instagram-блозі.

Нагадаємо, Дурнєв розповів, чому Сабуров мовчав про війну.

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