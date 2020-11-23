За даними ЗМІ, в актора діагностована травма голови, перелом кісток лицьового скелета, садна і забої.

Актор Павло Прилучний, відомий за головною роллю в серіалі "Мажор" госпіталізований до лікарні з серйозними травмами.

За даними ряду ЗМІ, у нього перелом черепа, пише агентство РИА Новости.

Водночас джерело телеканалу «360» заявило, що сильно побитий Прилучний знаходиться в платному відділенні травматології.

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Лікарі, які оглянули артиста, викликали поліцію, якій Прилучний сказав, що на нього напали, передає джерело газети «Комсомольская правда».

Сам же актор виклав у соцмережі відео, на якому демонструє вид з вікна лікарні.

Раніше Telegram-канал "Куртяник" повідомляв, що у нього діагностовано травму голови, перелом кісток лицьового скелета, садна і забої. Канал також наводить дві версії події, за однією з яких актора побили, а за іншою - він невдало впав.

Нагадаємо, що ім'я Прилучного останнім часом на слуху через його роман із зіркою "Татусевих дочок" Мирославою Карпович.

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Автор: УНІАН