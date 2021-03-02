Популярний співак, батько української естради Павло Зібров став гостем шоу "Зірки, чутки та Галлівуд" на телеканалі ТЕТ.Читайте такожПомер відомий композитор і автор пісень Зіброва і Повалій
На запитання ведучого, чи згоден артист за 270 тисяч доларів збрити свої вуса, Зібров відповів негативно, але назвав більш прийнятну суму – за мільйон доларів він готовий розпрощатися з ними.
Хто такий Павло Зібров?
Зібров Павло (нар. 22 червня 1957 року) — український естрадний співак (баритон), композитор. Народний артист України.
Серед найвідоміших пісень артиста - "Хрещатик", "Женщина любимая", "Польська залізниця Лова-Лова".
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