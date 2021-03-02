Виконавець за кар’єру написав понад 500 пісень та зробив свої вуса справжнім брендом.

Популярний співак, батько української естради Павло Зібров став гостем шоу "Зірки, чутки та Галлівуд" на телеканалі ТЕТ.Читайте такожПомер відомий композитор і автор пісень Зіброва і Повалій

На запитання ведучого, чи згоден артист за 270 тисяч доларів збрити свої вуса, Зібров відповів негативно, але назвав більш прийнятну суму – за мільйон доларів він готовий розпрощатися з ними.

Хто такий Павло Зібров?

Зібров Павло (нар. 22 червня 1957 року) — український естрадний співак (баритон), композитор. Народний артист України.

Серед найвідоміших пісень артиста - "Хрещатик", "Женщина любимая", "Польська залізниця Лова-Лова".

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Автор: Ольга Робейко