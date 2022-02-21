Артур Логай набрав вагу під час відпустки з сім'єю.

Кілька місяців тому український актор Артур Логай став переможцем шоу "Танці з зірками". Свою перемогу він вирішив відзначити у відпустці, куди відправився з дружиною і сином.

Про це повідомляє Viva.

Під час відпочинку він набрав зайву вагу. Буквально через два з половиною місяці на вагах він побачив +7 кілограмів до звичної цифри.

"Після фіналу і перестав танцювати, якраз потрібно було закрити деякі робочі моменти, поїхав з сім'єю на відпочинок. 2,5 місяці без танців і +7 кілограмів. Тепер думаю, що вони підуть швидше", – сказав Логай.

Ймовірно, артист вирішив повернутися до танців, але вже з іншою партнеркою. У своєму інста-блозі він показав фото з Яною Цибульською з танцювального залу.

"Було дуже незвично танцювати без Ані, але Яна швидко знайшла до мене підхід. Вона вимогливий і жорсткий тренер, адже у нас повинен вийти крутий результат", - додав Артур.

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