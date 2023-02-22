У чотириногого захисника України брали кров.

Найпопулярніший пес України на прізвисько Патрон потрапив до лікарні. На його Instagram-сторінці повідомляється, що у нього взяли багато крові для аналізів.

Виявляється, що через роботу сапером і те, що Патрон вдихає багато токсичних речовин, йому постійно потрібно спостерігатися у лікаря.

"Мене жорстоко схопили і тримали 10 осіб. Я кричав: "Ні! Це моя кров! Я вам її не віддам!". Найгірше, що Михайло (власник собаки і начальник частини піротехнічних робіт ГУ ДСНС України в Чернігівській області, - УНІАН) теж був задіяний під час цього жорстокого поводження з тваринами", - йдеться в пості.

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Також в описі йдеться про те, що Михайло тримав Патрону рот і закривав очі, щоб він не бачив голку. На щастя, зараз з собакою все добре.

"Я здоровий, але повинен планово проходити обстеження і здавати аналіз крові через свою роботу сапером. Я вдихаю речовини, які при накопиченні в організмі можуть завдати мені шкоди. Щоб цього не сталося, я під постійним наглядом людей і лікарів", - повідомляється в публікації.

Тварини "на службі": хто допомагає ЗСУ захищати Україну

Нещодавно у Києві нагородили чотирилапих захисників. Собаки, які беруть активну участь у бойових діях в Україні отримали також подарунки у вигляді солодощів.

Особливе визнання отримав пес Патрон. На його честь "Укрпошта" навіть випустила першу благодійну марку.

Крім того, пес Патрон став героєм мультсеріалу, а пізніше Артем Пивоваров разом з ним переспівав свій хіт.

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