Нагородою він похвалився на своїй сторінці в Instagram.

Лідер групи "Бумбокс" Андрій Хливнюк, який на початку повномасштабного російського вторгнення вступив до лав ЗСУ, похвалився нагородою від Ради нацбезпеки і оборони України.

У "сторіз" він розмістив фотографію нагрудного знака і сказав, що служить народу України.

"Заробимо на нові засоби, навчимося і довчимо інших. Будемо працювати на полі бою і в тилу, поки наша земля стане вільною. Служу народу України. Дякую за довіру!" - підписав фото Хливнюк.

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Відомо, що РНБО вручає дану нагороду за професіоналізм, відвагу та забезпечення національної безпеки України.

Хливнюк її отримав за те, що вже майже два роки обороняє нашу країну від російський окупантів. Він є пілотом ударного дрона Punisher.

Нагадаємо, раніше Андрій Хливнюк відповів, коли закінчиться війна. На його думку, це станеться ще не скоро.

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