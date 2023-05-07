Харків'янин Дмитро Кравець у мирному житті був творчою людиною, але коли почалася повномасштабна війна, він не зміг стояти осторонь.

У Донецькій області загинув уродженець Харкова Дмитро Кравець. До того, як піти на фронт, Дмитро був режисером і очолював дитячий театр казка. Про його загибель повідомив друг Юрій Нехода. Відомо, що Кравець останнім часом воював на найнебезпечнішому напрямку - Бахмутському.

"Творча людина, режисер, автор п'єс, керівник дитячого театру "Казка", батько двох неповнолітніх дітей. "Я не воїн, можу тільки допомагати побратимам, мотивувати їх і підтримувати", - так сказав Дмитро в останній розмові, сором'язливо оцінюючи свої бойові досягнення", - написав у своєму Facebook-блозі Юрій Нехода.

Він згадав, що Кравець був тією людиною, яка завжди брався за виконання будь-яких завдань, не боючись труднощів.

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"Завжди був готовий до виконання найскладніших завдань, будь то в комп'ютерному дизайні або мультиплікації, написанні п'єси або сценарію. Позиція і переконання Дмитра завжди були націлені на добро і радість, щастя і взаєморозуміння. Мотивований ідеями нації, соціальної та національної справедливості, віри і любові до дітей, сім'ї та України, став на захист цих цінностей зі зброєю в руках. Світла пам'ять! Герої не вмирають", - додав нехода.

Нагадаємо, нещодавно на фронті загинув артист театру опери та балету Ростислав Янчишен.

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