Актриса приміряла на себе новий образ заради зйомок в серіалі.

Українська актриса Даша Петрожицька змінила образ заради зйомок у новому серіалі "Дикі".

Довговолоса блондинка Даша приміряла перуку з коротким волоссям - під хлопчика. Також вона одягла окуляри в темній оправі і поліцейську форму. Шанувальники одразу не впізнали Петрожицьку на новому фото.

"Найкраща", "Тебе не впізнати", "Красоточка", "Дуже круто", "Серіал для веселих людей. Молодці, що наважилися на таке", "Неформали", - пишуть шанувальники в коментарях.

Нагадаємо, раніше Дар'я Петрожицька розповіла, як їла землю на зйомках серіалу-провокації "Дикі".

Серіал "Дикі" - це кіноальманах, який складається з життєвих замальовок на популярні суспільні теми. Творцем серіалу стала студія "Квартал 95", в головних ролях – Руслан Ханумак, Ельдар Кабіров і Дар'я Петрожицька.

Раніше УНІАН повідомляв, що Даша Петрожицька засвітила бойфренда-красеня.

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