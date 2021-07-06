Джон Лоутон був фронтменом Uriah Heep в 1976-1979 роках – період піку популярності колективу.

Британський рок-музикант, колишній вокаліст культової групи Uriah Heep Джон Лоутон помер на 75 році життя.

Відповідне повідомлення з'явилося на сайті групи. За опублікованою інформацією, музикант помер 29 червня, але про його смерть стало відомо тільки зараз.

Стверджується, що музикант, всупереч чуткам, не страждав від серйозних хвороб і помер спокійно, поруч зі своєю дружиною.

Джон Лоутон був фронтменом Uriah Heep в 1976-1979 роках – період піку популярності колективу. З ним були записані альбоми Firefly, Innocent Victim, Fallen Angel, збірка Live in Europe '79. На початку нульових взяв участь у реюніоні групи.

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Крім Uriah Heep Лоутон відомий по сольній творчості і групі Lucifer's Friend. Співпрацював з відомими музикантами, такими як Роджер Гловер, Девід Ковердейл, Гленн Хьюз, Іен Гіллан, Пол Джонс, Тоні Ештон.

Нагадаємо, в 2020 році померли відразу два колишніх учасника з «класичного складу» групи. 19 вересня після тривалої боротьби з раком помер Лі Керслейк, а 4 листопада помер Кен Хенслі - автор головних хітів гурту 1970-х років.

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Автор: Дмитро Захаров