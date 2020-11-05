Кен Хенслі - помер екс-учасник Uriah Heep.

Колишній клавішник, вокаліст і автор пісень культової британської рок-групи Uriah Heep Кен Хенслі помер у віці 75 років.

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Про це повідомляє BBC, посилаючись на представників музиканта. Зазначається, що музикант пішов з життя після нетривалої хвороби.

Хенслі входив до складу Uriah Heep з 1969 по 1980 рік – період піку популярності групи. Він багато в чому сформував унікальне звучання колективу і виступив автором кількох найвідоміших хітів, таких як Easy Livin', Stealin', та Lady in Black.

Після відходу з Uriah Heep Хенслі будував сольну кар'єру і був учасником декількох команд.

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Автор: Дмитро Захаров