Колега покійної телезірки відреагувала на трагічну звістку.

Українська актриса Ольга Сумська відреагувала на смерть своєї колеги Руслани Писанки. Ольга у своєму Instagram-блозі згадала останню розмову з нею.

"Ми спілкувалися два тижні тому, планували разом зіграти в новій виставі.. Немає сил повірити в цю страшну новину. Як бомбили Гореничі, як вони виїхали з Києва світ позаочі... Вона співчувала мені щодо втрати нашої мами в лютому... Розповіла про операцію на нозі, яку зламала до війни на виставі, як лікарі збирали її по шматочках... Скільки років ми разом в театральній антрепризі, скільки зіграно прекрасних вистав!",- шкодує Сумська.

"Більш харизматичної актриси і особистості важко уявити. Ми могли говорити годинами про все. Мене так завжди зігрівало... Руся дуже важко пережила смерть брата кілька років тому, він був прекрасним кінооператором, потім операція на серці у мами...я бачила, як їй важко, але вона не подавала виду.. Ніхто не знав про її біль", - додала актриса.

Ольга Сумська сказала, що пишається тим, що була знайома з Писанкою.

"Лети, нехай там тобі буде добре", - резюмувала Ольга Сумська.

Нагадаємо, як колеги відреагували на смерть Руслани Писанки.

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