У справі про смерть актора поставлено крапку.

Цієї осені звістка про смерть відомого американського актора серіалу "Друзі" Меттью Перрі шокувала весь світ. Тоді його знайшли без ознак життя у ванній власного будинку.

Однією з версій ймовірної смерті було передозування наркотиками. Інші говорили про те, що чоловік міг потонути у ванній. Згодом медики наполягали, що у актора відбулася гостра дія кетаміну, відомого накротичного засобу. Але офіційна версія смерті так і не була встановлена.

Та днями розслідування по цій справі завершилося. Поліцейський департамент Лос-Анджелеса погодився з висновками медиків. Про це повідомляє видання People.

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Слідство погодилося, що ішемічна хвороба серця та дія наркотичної речовини призвели до випадкової смерті актора. До речі, чоловік проходив лікування від наркозалежності, але останній курс у нього був приблизно за півтора тижня до смерті.

Нагадаємо, 54-річний актор Меттью Перрі пішов з життя 28 жовтня 2023 року. Його тіло знайшов асистент. Тоді наркотичних засобів в будинку виявлено не було.

До слова, колишня дівчина актора розповідала про його багаторічну наркозалежність. Одного разу вона навіть знайшла його з приклеєними руками до колін. Таким чином, Перрі нібито хотів зупинити своє бажання знову прийняти наркотики. Вона намагалася йому допомоги у боротьбі зі шкідливою звичкою, але всі спроби були марними.

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