Днями Оля Полякова була помічена в одному з люксових ресторанів Дубая в компанії Філіпа Кіркорова.

Українська співачка Оля Полякова прилетіла в ОАЕ зі своїм шоу «Королева ночі», яке представила в рамках міжнародного музичного фестивалю Парус-2020 4 листопада.

Днями Оля Полякова була помічена в одному з люксових ресторанів Дубая в компанії свого друга Філіпа Кіркорова. Артисти святкували зустріч, мило розмовляли і пили шампанське. Про це свідчать численні stories, опубліковані співаком на своїй сторінці в Instagram.

"Наша авантюра, що зародилася рік тому в Майамі все-таки завелася», - коментує Кіркоров. Йдеться про ідею спільного концерту артистів, яка виникла в січні 2020 року в Майамі, де Полякова і Кіркоров відпочивали сім'ями. На що співачка відповіла в характерній для себе манері: «Я в шоці».

Відзначимо, що Філіп Кіркоров і Оля Полякова зустрілися в Дубаї в рамках великого спільного концерту, який відбувся в рамках фестивалю 4 листопада.

Читайте такожСвітлана Лобода шокувала фанатів новою зачіскоюПізніше на своїй сторінці в Instagram співачка поділилася кадрами панорамного виду своїх апартаментів на Перську затоку і сцену, на якій проходив саундчек Кіркорова, підписавши «кожен по-своєму готується».

Зазначимо, що за відвідування анексованого Росією Криму Філіпу Кіркорову заборонений в'їзд в Україну.

Нагадаємо, раніше співачка Оля Полякова посварилася з очільником МОЗ у прямому ефірі через концерт у Харкові. Артистці не сподобалася критика з боку міністра, який обурився порушенням карантину.

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Автор: УНІАН