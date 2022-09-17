Маша цього року вступила до одного з найпрестижніших музичних навчальних закладів світу. Тепер вона буде жити одна. Оля показала шикарні умови.

Українська співачка Оля Полякова показала, в яких умовах буде жити її дочка Маша у Великобританії. Як відомо, Марія в цьому році закінчила школу і вступила в один з найпрестижніших музичних вузів в Лондоні - BMus. Зіркові батьки вирішили, що їхня дочка буде жити в гуртожитку.

У себе в Instagram-блозі Оля показала, який саме вигляд має кімната Марії. Співачка шокувала тим, що цей гуртожиток в Лондоні дуже схожий на квартиру: чиста затишна кімнатка з сучасними меблями, простором для навчання і підготовки до пар. Також є простора кухня, вона передбачена на шість кімнат. Там у Марії Полякової буде своя шафка з посудом і продуктами.

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Також в кадр потрапили контейнери, для роздільного збору сміття. З вікна відкривається вид на проспект.

"Ось така кухня у них, все чистенько, гарненько", — розповіла Полякова на відео.

Виконавиця додала, що в цьому гуртожитку є все для комфортного життя студентів: електроплита, духовка, мікрохвильовка, праска, чайник, холодильник. Оля додала, що досі не вірить в те, що її дочка буде жити окремо.

Нагадаємо, нещодавно Полякова прокоментувала відмову дочки вчитися в Англії.

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