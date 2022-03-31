Тому Паркеру не вдалося перемогти онкологію.

30 березня 2022 року стало відомо про смерть соліста британо-ірландської групи The Wanted.

Відомо, що 33-річний Том Паркер боровся з пухлиною головного мозку. Коли у артиста діагностували онкологію, рак вже був неоперабельним.

На жаль, Паркер помер, так і не перемігши хворобу. У нього залишилася дружина і діти.

"З важким серцем ми підтверджуємо, що Том пішов з життя сьогодні вранці в оточенні сім'ї. Наші серця розбиті, Том був центром нашого світу, і ми не можемо уявити життя без його заразливої посмішки і енергії. Ми щиро вдячні за вашу любов і підтримку і просимо всіх об'єднатися, щоб світло Тома продовжувало сяяти для його прекрасних дітей. Спасибі всім, хто підтримував його протягом усього шляху, він боровся до кінця. Я завжди буду пишатися тобою", - написала дружина артиста.

Відзначимо, The Wanted - це британо-ірландський бойз-бенд, заснований в 2009 році. До складу групи входять Макс Джордж, Сива Канесваран, Джеймс Макгінесс, Том Паркер і Нейтан Сайкс. Зараз група офіційно перебуває в перерві.

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