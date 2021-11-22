За словами дружини актора, він захворів на коронавірус у важкій формі.

Російський актор Михайло Зубов, який знявся у серіалі "Вороніни", помер у віці 42 років.

Читайте такожПомер зірка "Нічного дозору"Про це повідомляє "РІА Новости", при цьому не називаючи причину смерті й не розкриваючи подробиць.

Своєю чергою, дружина актора Наталія Гердт у коментарі "Известиям" причиною його смерті назвала COVID-19 і пневмонію. За її словами, Зубов захворів на коронавірус у важкій формі, 13 днів провів у реанімації.

Популярність Зубов отримав завдяки ролям у серіалах "Вороніни", "Лихач" і "Капкан для монстра". Його дебют у кіно відбувся у 2018-му.

Раніше в Москві у віці 67 років помер народний артист Росії, актор театру і кіно, зірка серіалу "Моя прекрасна няня" Валерій Гаркалін. На початку жовтня актор був госпіталізований у коронавірусну лікарню, незабаром його стан став критичним, він був підключений до апарату штучної вентиляції легенів.

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Автор: Ольга Робейко