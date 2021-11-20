Лікарі півтора місяця боролися за його життя. Він лікувався від коронавірусу в лікарні в московському селищі Комунарка.

У Москві у віці 67 років помер народний артист Росії, актор театру і кіно Валерій Гаркалін.

Як повідомляє ТАСС, інформацію про смерть артиста підтвердив ректор ГІТІСу Григорій Заславський.

На початку жовтня актор був госпіталізований в коронавірусну лікарню в московській Комунарці, незабаром його стан став критичним, він був підключений до апарату штучної вентиляції легенів, а потім - до апарату ЕКМО. Пізніше він був виведений з медикаментозної коми, але його стан знову погіршився. На початку листопада йому була проведена операція на грудній клітці.

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Своєю чергою Telegram-канал Mash уточнює, що Гаркалін помер від поліорганної недостатності.

"Напередодні стан артиста постійно погіршувався. На тлі коронавірусу у нього розвинувся пневмоторакс, а потім внутрішні органи стали відмовляти один за іншим", – йдеться в повідомленні.

За відомостями каналу, артист помер о 00:30 мск.

Довідка УНІАН. Валерій Гаркалін народився в Москві в 1954 році, закінчив музичне училище ім. Гнесіних і режисерський факультет ГІТІСу. Виступав у Театрі Сатири з 1988 по 2001 рік, потім служив у московському Театрі імені Пушкіна.

Активно грав у кіно. Найвідомішою картиною з його участю став фільм "Ширлі-Мирлі" Володимира Меньшова, де він виконав головну роль. А також "Дітки напрокат", серіалах "Будинок шкереберть", "Моя прекрасна няня".

Актор знявся більш ніж в 70 фільмах і серіалах. З 2002 року Гаркалін викладав ГІТІСі. Звання народного артиста Росії він отримав в 2008 році.

У 2014 році Гаркалін разом із низкою інших російських діячів науки та культури підписав звернення ініціативної групи з проведення Конгресу інтелігенції "Проти війни, проти самоізоляції Росії, проти реставрації тоталітаризму". У тексті говорилося, що Росія анексувала Крим і грубо порушила міжнародне право, державні ЗМІ сповнені потоків брехні і дезінформації, а на країну насувається економічна, політична і гуманітарна катастрофа. А також лист "Ми з Вами!" на підтримку України з кримського питання, але у 2017 році потрапив до бази "Миротворець" за гастролі в анексованому Росією півострові.

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Автор: Вікторія Гордієнко