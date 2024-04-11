Американський футболіст помер у 76 років.

Стало відомо, що напередодні, 10 квітня, з життя пішов зірка американського футболу та голлівудський актор О. Джей Сімпсон.

Звістку повідомила його родина на офіційній сторінці футболіста у Twitter. Сімпсон помер на 77-му році життя. Останні роки життя він боровся зі смертельним захворюванням - рак.

"10 квітня наш батько, Орентал Джеймс Сімпсон, відійшов у вічність у боротьбі з раком. Він був в оточенні своїх дітей та онуків", – написала сім'я актора.

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Що відомо про О. Джей Сімпсона

Народився Сімпсон у Сан-Франциско. Він видатний спортсмен в американському футболі. За один сезон футболіст пробіг із м'ячем понад 2 тисячі ярдів. Після закінчення кар'єри він почав зніматися в рекламі, а потім і у фільмах.

Знаковою роллю Сімпсона стало перевтілення в детектива Нортберга в трилогії "Голий пістолет" із Леслі Нільсеном. У 2025 році з актором вийде бойовик "Зомбі в літаку", де він зіграв епізодичну роль.

Скандальна справа Сімпсона

Як відомо, у 1994 році знайшли вбитими дружину Сімпсона – Ніколь Браун та її друга Рональда Голдмана. Їх тіла знайшли біля будинку подружжя у Брентвуді. Тоді Сімпсона звинуватили у вбивстві, тому що він не заперечував, що регулярно чинив домашнє насилля над дружиною.

Після обвинувачення актор вирішив втекти з міста на своєму авто. Телевізійна трансляція під час того, як поліція наздоганяла зірку, зібрала майже 100 мільйонів переглядів.

Судовий процес став резонансним і тоді його обговорювали всі. Сімпсон був визнаний невинним у двох вбивствах. Але в 1997 році сім'я Голдмана подала цивільний позов проти футболіста і його визнали винним у побитті жінки та чоловіка. Його зобов'язали виплатити 33,5 мільйона доларів відшкодування збитків. Пізніше він відсидів майже дев'ять років у в'язниці за пограбування.

Нагадаємо, раніше на війні трагічно загинув відомий український актор Андрій Доманський.

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