Чоловік був учасником арт-рок-гурту "Оркестр Че".

Помер актор та волонтер Михайло Кабанов. Він народився у Криму, а потім переїхав до Харкова. Про смерть волонтера "Суспільному" повідомив його друг та колега Михайло Озеров.

Причини раптової смерти актора поки що не повідомляються. За словами друга Кабанова, детальну інформацію пізніше оприлюднять його близькі. Відомо, що у волонтера залишилися дружина та син.

Про смерть Кабанова також повідомили харківські Telegram-канали. Вони називають волонтера "легендою міста" та пригадують, що рок-паб "Стіна", співзасновником якого був актор, постраждав після початку повномасштабної війни РФ проти України.

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Що відомо про волонтера Михайла Кабанова

Чоловік народився 18 січня 1979 року у Криму. Потім він поїхав навчатися до Харкова. Кабанов отримав освіту у Харківському національному університеті мистецтв імені Івана Котляревського, а потім залишився жити у місті.

Коли чоловік був студентом, він познайомився з Сергієм Савенковим та Олегом Кадановим. Разом із ними він заснував рок-гурт "Оркестр Че", який розпався у 2016 році.

Кабанов висловлював свою громадянську позицію ще під час Революції Гідності. А у 2014 році він почав збирати допомогу для добровольців, які боронили Донбас. За декілька місяців у барі "Стіна", де волонтер організував пункт збору речей для військових, стався вибух. Повідомлялося, що вибухівку туди принесла жінка, яку завербували росіяни. Вдруге паб постраждав внаслідок вибуху вже під час повномасштабної війни РФ проти України, ворожа ракета поцілила поруч із баром.

Нагадаємо, раніше УНІАН вже повідомляв, про смерть відомого українського актора.

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