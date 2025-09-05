Джорджо Армані помер на 91 році життя

Вчора, 4 вересня, не стало легенди світу моди Джорджо Армані. Відтоді найобговорюванішою темою в мережі є спадок італійського дизайнера, адже дітей він не мав.

91-річний Армані, який помер у четвер, був єдиним основним акціонером компанії, яку він заснував разом зі своїм покійним партнером Серджіо Галеотті ще в 1970-х роках. Він тримав жорсткий контроль, як у творчому, так і в управлінському аспектах до самої смерті. Очевидно, що це і допомогло дизайнеру створити один з найвідоміших у світі модних брендів. Однак, зараз постає неминуче питання про майбутнє італійської компанії, незалежність якої Джорджо так цінував.

Як повідомляє Reuters, хоч модельєр і не залишив дітей, він таки ввів родичів у справи компанії. Тож цілком ймовірно, що його спадок може дістатися молодшій сестрі Розанні, двом племінницям, Сільвані й Роберті, та племіннику Андреа, які займають важливі посади в групі. Також відомо, що частина статків бізнесмена перейде його фонду, який він заснував у 2016 році.

Відео дня

Варто зазначити, що у 2024-му річний дохід Армані оцінили у розмірі 2,3 млрд євро (2,7 млрд доларів). Найбільше прибутку дизайнеру, окрім бренду Giorgio Armani, приносила мережа розкішних готелів, ексклюзивні ресторани, шоколадний бізнес, реалізація товарів для дому та краси та флористичний підрозділ бренду - Armani/Fiori.

Наразі ж деталі заповіту Джорджо Армані невідомі, вони будуть оприлюднені невдовзі.

Нагадаємо, що на смерть легендарного італійського дизайнера відреагував президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко. Колишній футболіст опублікував щемкий допис про свої стосунки з Армані.

Вас також можуть зацікавити новини: