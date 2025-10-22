Стало відомо, коли вийдуть нові серії.

Зовсім скоро на екрани вийде п'ятий сезон популярного серіалу Netflix - "Емілі в Парижі". Стали відомі нові подробиці сюжету.

Як пише Tudum, у нових епізодах головна героїня серіалу Емілі Купер, яку зіграла Лілі Коллінз, переїде з Парижу до Риму. Отже, на глядачів чекатимуть справжні італійські пригоди. Однак, це не означає, що французька столиця повністю зникне в 5-му сезоні.

"Цей сезон - це історія про два міста: Рим і Париж. Поєднуючи обидва, Емілі виводить кохання та життя на новий рівень. Від паризьких дахів до римських руїн - ми з нетерпінням чекаємо, щоб розповісти, куди нас приведе наступний розділ Емілі", - розповів творець серіалу Даррен Стар.

Відео дня

Окрім Риму, Емілі подорожуватиме й іншими містами Італії. Зокрема, на нових кадрах, які опублікував Netflix, можна розгледіти чарівну Венецію.

У новому сезоні глядачі зможуть побачити своїх улюбленців. До своїх ролей повернуться Лілі Коллінз, Філіппін Леруа-Больє, Ешлі Парк, Лукас Браво, Семюел Арнольд, Бруно Гуері, Вільям Абаді, Люсьєн Лавісконт, Еудженіо Франческіні та інші. Також з'являться нові персонажі, яких зіграють Мінні Драйвер, Браян Грінберг та Мішель Ларок.

Емілі в Парижі 5-й сезон - сюжет

Нагадаємо, що у 4-му сезоні Емілі закрутила роман з італійцем, на ім'я Марчелло, який виявився нащадком відомої дизайнерської компанії. Разом з тим агенція, в якій працює дівчина підписує вигідне партнерство та відкриває офіс у Римі, куди й переїжджає Емілі.

У новому сезоні на героїню чекає ще більше пригод та несподіванок. Вона намагатиметься зрозуміти, що відбувається між нею та Марчелло. Водночас за серце Емілі не кидає боротися її колишній Габріель.

Який вибір зробить головна героїня, можна буде дізнатися 18 грудня - саме тоді відбудеться прем'єра 5-го сезону "Емілі в Парижі" на Netflix.

До слова, нещодавно зірка "Емілі в Парижі" - акторка Лілі Коллінз - налякала фанів своїм надмірною худобою.

Вас також можуть зацікавити новини: