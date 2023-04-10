Музикантові культової шведської групи було 70 років.

У віці 70 років помер шведський музикант Лассе Велландер. Він прославився як гітарист культової групи ABBA, а також виступав сольно. Про трагедію повідомили родичі Лассе.

"З невимовним сумом ми повинні повідомити, що наш коханий Лассе заснув. Лассе нещодавно діагностували рак, який швидко поширювався, і вранці у Страсну п'ятницю він помер в оточенні близьких. Ми тебе дуже любимо і сумуємо за тобою", - сказано в повідомленні сім'ї Лассе Велландера.

Чим відомий Лассе Велландер

Шведський музикант в 1974 році почав співпрацювати з групою ABBA. Всього гітарист взяв участь у створенні 24 пісень і 8 альбомів групи. Крім того, він брав участь у гастролях колективу в 1975, 1977, 1979 і 1980 роках.

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Коли група розпалася в 1982 році, Лассе Велландер продовжував свою музичну кар'єру з іншими виконавцями, а також був залучений до створення саундтреків до фільму Mamma Mia! з Меріл Стріп.

У 1981 році Веллендер випустив сольний альбом, а також протягом всієї кар'єри був продюсером або з продюсером 11 альбомів.

Нагадаємо, помер відомий український актор, який більше року боровся з раком.

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