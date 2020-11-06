Письменник і сатирик Михайло Жванецький відомий своїми іронічними мініатюрами.

Відомий сатирик і письменник Михайло Жванецький помер у віці 86 років. УНІАН згадує, чим відомий великий артист і геній іронії.

Біографія Михайла Жванецького

Михайло народився 6 березня 1934 року в Одесі в родині лікарів. Під час Другої світової війни служив санітаром на фронті. У 1965 році закінчив Одеський інститут інженерів морського флоту з інженерської спеціальності.

У роки студентства вперше почав займатися творчістю. Він писав свої мініатюри і монологи, які ставив на сцені театру. У 1964 почав працювати в театрі актора Аркадія Райкіна. Під час роботи в театрі Жванецький прославився життєвістю, іронічністю і гостротою виступів.

Пізніше Михайло виступав в Одеській філармонії та Московському театрі «Ермітаж». У 1988 році Жванецький відкрив Московський театр мініатюр.

Після 2000 року Михайло жив і працював у Москві, публікував книги, виступав на телеканалі «Росія-1». У 2020 році пішов зі сцени за станом здоров'я.

Жванецький має кілька нагород: народний артист України (1999), народний артист РФ (2012), лауреат премії президента Росії (2002).

Кращі цитати Михайла Жванецького

Що нам треба, Юзик?.. Щоб у дітей наших було трошки більше щастя, ніж у нас.

На практиці це складніше, на практиці взагалі все інакше, але краса нашого життя – в теорії.

На питання, що мене пов'язує з Україною, хочеться відповісти: "А що Вас пов'язує з батьками?" Звідки я знаю? Щось пов'язує.

...хто в який лад потрапив, там і сидить. Хто взагалі в капіталізм, а хто і в первіснообщинний. Всі насилу говорять рідною мовою, у кожного своя армія з піками, мушкетами, вусами і бородою.

Ні на одне питання не відповідає, хоча дивиться привітно, чим і завоював загальну повагу.

Товар, звичайно, іноземний. Звичайно, шкода вітчизняного виробника, але не можна з жалості до нього нічого не жерти в єдиному пориві.

Кращі виступи Жванецького

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Катерина Пулатова