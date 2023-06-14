За словами продюсера, він зрозумів, що його колега почала "йти не в той бік" ще у 2014 році.

Український продюсер Ігор Кондратюк висловився про свою екс-колегу - дружину "кума" Путіна Оксану Марченко. За його словами, вона просто "помножила себе на нуль".

В інтерв'ю "УП" Кондратюк пригадав, коли він вперше помітив, що дружина Віктора Медведчука почала висловлюватися проти України. До цього продюсер її захищав, проте згодом зрозумів, що це неправильно.

"Я написав різкий допис про Донбас, Оксана захотіла зі мною на цю тему поговорити. І тут ми з'ясували, що Оксана говорить про якийсь народ, про "волеизъявление" у Криму", - пригадав Кондратюк.

Тоді він жартував, що Марченко точно не вчила історію, хоча казала, що закінчила історичний факультет. Їхнє спілкування після цього зійшло нанівець.

"Ну а зрештою вона стала такої думки, як і її чоловік Медведчук, і це очевидний факт, який уже відбувся... Можна констатувати, що вона поповнила ряди мільйонів українських манкуртів, запроданців", - зазначив продюсер.

Кондратюк вважає, що у Марченко було дуже мало можливостей не стати зрадницею, адже вона - дружина Медведчука. Колись вона робила йому зауваження, щоб той не переходив на російську, проте згодом усе остаточно змінилося. Тому Кондратюк зазначив, що до кінця свого життя Марченко буде залишатися зрадницею.

"Мені здається, сторона Оксани Марченко - це сторона багатої жінки... Подальша доля? Зрадниця до кінця свого життя, ганебна зрадниця. Жінка, яка в Україні мала колосальну кількість прихильників, прихильниць. Ну просто взяла та помножила себе на нуль в цьому сенсі", - поділився думками продюсер.

Хто така Оксана Марченко

Оксана Марченко була ведучою українських талант-шоу, зокрема "Х-Фактор". Її чоловік у 2021 році отримав підозру у держзраді. Медведчука називають "кумом" Путіна. На початку повномасштабної війни він втік з-під домашнього арешту.

Проте згодом його спіймали та обміняли на 200 українських бійців, який РФ тримала у полоні. Сама Марченко знаходилася у РФ та увесь час, поки її чоловіка не обміняли, записували відео та благала його звільнити.

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