Через постійну небезпеку в Україні лікування дитини виявилося неможливим.

Перша леді Олена Зеленська розповіла історію маленького Паші, якому поставили важкий діагноз.

У своєму Instagram дружина президента поділилася, що перед початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну у дитини була виявлена рідкісна онкологія. Але лікуватися в умовах постійних повітряних тривог важко. До того ж необхідні препарати почали зникати з продажу.

"Паша потрапив в "рейс життя" – коли через Львів, Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр хворих діток відправляв для продовження спеціального лікування в Польщу, а при необхідності-далі в кращі клініки Європи і світу!",- написала Зеленська.

Вона поділилася, що зараз маленький онкохворий Паша і 30 дітей зі складними діагнозами прибули в Республіку Польща в супроводі восьми бригад швидкої допомоги з Польщі, Німеччини та Чехії. Там їм нададуть кваліфіковану медичну допомогу і продовжать життєво необхідне лікування.

Нагадаємо, артистка Євгенія Власова в перші дні початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну переживала непрості часи, як і всі. Ситуацію ускладнювали проблеми зі здоров'ям у її мами - у неї відмовили ноги і з'явилися проблеми з промовою.

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