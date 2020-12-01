Потап звернувся до хейтерів.

Український репер і продюсер Потап прокоментував в Instagram новий кліп Наді Дорофєєвої на пісню "Горит".

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Нагадаємо, що зірка знімала кліп і танцювала на пішохідному мосту Алеї Героїв Небесної Сотні. За його словами, вони нікого не хотіли образити. А просто недогледіли.

"Спасибі за критику і хайп, особливо моєї співачки. Ви досить тонко відчуваєте кон'юнктуру і працюєте там, де горить моя душа. Хочу вибачитися перед усіма, кого обурило останнє відео. Це наша помилка. Недогледіли, не побачили, не подумали, нікого не хотіли образити. Вибачте", - сказав Потап.

Що відомо про новий кліп Дорофєєвої:

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Автор: УНІАН