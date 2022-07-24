За словами актриси, Повалій перейшла межу можливого.

Українська актриса Ольга Сумська, яка з перших днів вторгнення Росії веде інформаційну війну, висловилася про зрадницю Таїсію Повалій, яка перейшла на бік зла.

Актриса в ефірі FreeDom відреагувала на виступ Повалій 9 травня в Москві, де та заспівала пісню "Рідна мати моя".

"Дуже боляче. Не віриться, що все це відбувається з Таїсією. Ймовірно, вона спалила мости. Є якась грань можливого, і вона перейшла цю грань", - висловилася Сумська.

Також вона відповіла на запитання журналістів, чи є ще якісь українські артисти, які її розчарували.

"Розумієте, я навіть не хочу їх чути. Я не спілкуюся з ними. Вже пізно що-небудь говорити. Це таке болюче питання, яке постійно накопичується. Проте треба було говорити раніше (коли почалася війна в Україні, - УНІАН). Найвідоміші люди, перший ешелон, від яких частково залежить громадська думка, ніяк не висловлювалися, хоча могли зробити це на самому початку. І ті сторінки, які закриті для нас, про це свідчать". - додала Сумська.

Також вона зазначила, що антивоєнні заклики на кшталт "Ні війні!"- це ні про що. У цьому немає конкретики.

"А навіщо волати їх до чогось? Ми вже зрозуміли за кого вони", - сказала актриса.

Нагадаємо, раніше зрадниця Таїсія Повалій українською заговорила про любов до Білорусі і "складні часи".

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