Олексій Завгородній святкує день народження 19 травня.

Український артист Олексій Завгородній, більш відомий під псевдонімом "Позитив", сьогодні відзначає своє 32-річчя.

На честь його свята розповідаємо як він потрапив в шоу-бізнес, хто привів його до успіху і як склалося особисте життя вже відомого музиканта.

"Позитив": дитинство

Артист народився в Києві у творчій сім'ї. У нього є сестра-близнюк, яка народилася на 10 хвилин раніше. Його мама була балериною, а батько - директором театру. З самого дитинства Олексій займався танцями, вокалом і акторською майстерністю. До слова, він здобував освіту в Кембриджі. Хто ще із зірок може похвалитися такою освітою?

"Позитив": музична кар'єра

З 13 років Завгородній співпрацює з продюсером і українським репером Потапом. Разом з Потапом він прийшов до приголомшливого успіху, виступив у багатьох країнах і взяв участь в безлічі проектів на телебаченні.

У 2004 році він став учасником групи "new'z'cool", з якою в 2006 році випустив дебютний альбом під назвою "Школа, кістки, реп". Через шість років Олексій став одним з учасників дуету "Время і Стекло". Відтоді він виходив на велику сцену в компанії колеги по цеху Наді Дорофєєвої.

Крім того, з 2014 року він виступає в колективі MOZGI, в якому також беруть участь Потап, дядя Вадя, DJ Bloodless, DRED і RUSONE. Цікаво, що артисти виходять на сцену в чорних образах.

У 2017 році Завгородній зайняв червоне крісло у вокальному шоу "Голос. Діти". Він був наставником разом з Надею Дорофєєвою. А минулого року він брав участь у танцювальному шоу "Танці з зірками", але так і не дійшов до фіналу.

"Позитив": особисте життя

З майбутньою дружиною, дизайнером Ганною Андрійчук артист познайомився в 2006 році. Через сім років вони офіційно зареєстрували свій шлюб. Але ось в 2021 році пара вирішила розлучитися. Відомо, що вони довго не могли зважитися на цей крок.

Время і Стекло - Имя 505

Время і Стекло - Дим

MOZGI - Полюбе

MOZGI - Chica Bamboni

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Автор: Діана Могилєвич