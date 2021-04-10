Ця портретна світлина була зроблена у 2016 році, коли королеві виповнилось 90, а принцові Філіпу – 95.

Вчора, 9 квітня, стало відомо про смерть герцога Единбурзького принца Філіпа. 73 роки він був вірним супутником королеви Великої Британії Єлизавети II. На офіційній сторінці Букінгемського палацу в Instagram опублікували зворушливе фото принца Філіпа та Єлизавети II. Також там оприлюднили частину виступу королеви 1997 року, присвяченій чоловікові.

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Королівська сім'я поділилась фото, що зробили 5 років тому на честь днів народжень Єлизавети ІІ та герцога Единбурзького. Ця портретна світлина була зроблена у 2016 році, коли королеві виповнилось 90, а принцові Філіпу – 95. Під фото родина поділилась частиною промови Єлизавети II з нагоди золотого весілля.

"Усі ці роки він просто був моєю надією і опорою. Я та вся наша родина, і наша країна, і багато інших країн в такому боргу перед ним, що навіть і самі того не знаємо, та він його і не визнає", – сказала королева Єлизавета у 1997 році.

1997 року королівське подружжя святкувало 50 річницю з дня весілля, а промова королеви Єлизавети II була присвячена саме чоловікові.

Королівська сім'я додала у дописі: "На коронації королеви в 1953 році герцог Единбурзький поклявся "служити життям і здоров'ям" Її Величності. Герцог був відданим чоловіком майже 70 років, від оголошення Її Величності королевою в 1952 до його смерті".

Смерть принца Філіпа

Чоловік британської королеви Єлизавети II помер зранку 9 квітня 2021 року на сотому році життя.

Похорон принца Філіпа, скоріш за все, не буде державним, а військовим, за бажанням небіжчика.

Пам'ять герцога також вшанували принц Гаррі та Меган Маркл.

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Автор: Вікторія Гордієнко