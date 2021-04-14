Герцогиня Кембриджська Кетрін була в хороших відносинах з чоловіком королеви Єлизавети II - принцом Філіпом.

Мало хто знає, що шляхи Кейт Міддлтон і герцога Единбурзького перетнулися за багато років до того, як вона стала нареченою, а потім і дружиною принца Вільяма.

Читайте такожДружина принца Вільяма зняла перше в історії "королівське селфі" (відео)У 2016 році Кейт з'явилася в документальному фільмі, присвяченому 60-річчю вручення премії герцога Единбурзького, в якому вона розповіла, що теж брала участь і була нагороджена премією, повідомляє ТСН з посиланням на Hello!.

Це було під час навчання Кетрін в коледжі Мальборо. Свою нагороду майбутня герцогиня отримала в Сент-Джеймсському палаці. Тоді Кейт описала отримання цієї нагороди як "одну з найбільш пам'ятних подій дорослішання".

Коли Кейт вже зустрічалася з принцом Вільямом і заговорили про їхні майбутні заручини, принц Філіп розповів своєму другу і письменнику Джайлзу Брандрету про те, що дуже радий, що Кетрін виявилася такою розважливою дівчиною.

"Якщо ти вирішиш, що увага адресована особисто тобі, то у тебе будуть неприємності. Увага прикута до твоєї ролі, твоєї роботи, питань, якими ти займаєшся. Мова не йде про твою особистість. Ти не знаменитість. Ти представляєш королівську сім'ю. Ось і все. Не дивись в камеру. Королева ніколи не дивиться в камеру. Ніколи. Дивись на того, з ким говориш. Дивись на те, заради чого ти приїхав. Діана дивилася в камеру", - сказав тоді Філіп.

Герцогиня Кембриджська, як і королева, ніколи не дивиться прямо в камеру. Ймовірно, саме таку головну пораду їй дав Філіп, і це сильно допомогло дівчині влитися в королівську сім'ю.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Ірина Погоріла