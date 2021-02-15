Хоча, як зазначає видання, королівська сім'я, звичайно ж, знала цю новину задовго до того, як вона стала публічною.

Вчора, в День закоханих, 14 лютого, принц Гаррі і Меган Маркл повідомили, що вони чекають на другу дитину. Королева Єлизавета ІІ і вся королівська сім'я Британії в захваті від цієї новини.

Королева від імені всієї родини привітала онука і невістку з вагітністю.

"Її Величність, герцог Единбурзький, принц Уельський і вся сім'я щасливі і бажають їм всього найкращого», - повідомив офіційний представник Букінгемського палацу, пише DailyMail.

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Хоча, як зазначає видання, королівська сім'я, звичайно ж, знала цю новину задовго до того, як вона стала публічною.

Повідомляючи публічно про свою новину герцог і герцогиня Сассекські поділилися зворушливим чорно-білим знімком, який зробила подруга Меган Маркл Місан Херріман і виклала у своєму Twitter.

"Мег, я була на твоєму весіллі, ставши свідком початку цієї історії кохання. Друг мій, для мене велика честь показати її продовження. Вітаємо герцога і герцогиню Сассекських з радісною новиною!" - підписала вона фото.

Дитина принца Гаррі і Меган Маркл стане десятим або одинадцятим правнуком королеви і герцога Единбурзького. Все залежить від того, коли народиться дитина Зари Тіндолл, яка також повинна народити в 2021 році. У сім'ї дочки принцеси Анни Зари і Майка Тіндоллів чекають появи на світ третьої дитини.

Нагадаємо, в листопаді в колонці для New York Times Меган Маркл зізналася, що в липні 2020 року у неї стався викидень.

Нагадаємо, за кілька днів до новини про вагітність Меган Маркл королева Єлизавета стала прабабусею вдев'яте. Їй подарувала правнука принцеса Євгенія.

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Автор: УНІАН