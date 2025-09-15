Герцог Сассекський побував на Майдані Незалежності в столиці.

Принц Гаррі під час візиту до Києва відвідав народний меморіал на Майдані Незалежності, де вшановують пам'ять полеглих українських захисників. За його словами, це "одна з найсумніших речей", які він коли-небудь бачив, але водночас і одна з "найкрасивіших", передає The Guardian.

Як зазначається, коли герцог Сассекський збирався покласти вінок, навколо нього зібрався натовп людей, тоді він вирішив піти в глибину меморіалу, щоб побути наодинці.

"Я хотів знайти місце, де можна було б покласти вінок у тиші, подалі від усіх. Боже мій, там, як у лабіринті. Я не розумів, як далеко він зайшов. Чесно кажучи, це одна з найсумніших речей, які я коли-небудь бачив. Але й одна з найкрасивіших", - зазначив принц Гаррі.

Він також додав, що війни можна і потрібно було уникнути: "Це все так не потрібно".

Передбачається, що після цього принц Гаррі зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Однак, офіційного підтвердження цієї інформації немає.

