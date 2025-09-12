Окрім члена королівської сімʼї, в Києві також зустріли очільників МЗС Польщі та Британії.

У пʼятницю, 12 вересня, в Україну прибуло відразу кілька високопоставлених дипломатичних гостей.

Як повідомляє The Guardian, до Києва з неанонсованим візитом прибув британський принц Гаррі. Він приїхав до України на запрошення українського уряду, заявивши, що хоче зробити "все можливе", щоб допомогти у відновленні тисяч поранених на війні військовослужбовців.

Під час поїздки до української столиці він та команда його фонду Invictus Games Foundation планують розповісти про нові ініціативи з підтримки реабілітації поранених.

Крім того, в Київ сьогодні прибуде очільниця Міністерства закордонних справ Великої Британії Іветт Купер. Це буде її перша закордонна поїздка після призначення на посаду. У рамках візиту вона оголосить про виділення Україні 142 млн фунтів (193 млн доларів) зимової підтримки, пише Reuters.

Передбачається, що Купер зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським та високопоставленими українськими чиновниками. Вона підтвердить прихильність Британії захисту України від російської агресії.

Також у Київ прибув міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Про це заявив очільник українського МЗС Андрій Сибіга.

"Ласкаво просимо до Києва, Радеку! На тлі ескалації терору Росії проти України та провокацій проти Польщі ми твердо стоїмо разом. Сьогодні ми проведемо суттєві переговори щодо нашої спільної безпеки, вступу України до ЄС та НАТО, а також тиску на Москву. Я дякую Польщі за її лідерство та підтримку", - зазначив Сибіга.

Що передувало

Нагадаємо, що Сікорський прибув в Україну на тлі резонансної події. В ніч на 10 вересня Оперативне командування збройних сил Польщі повідомляло, що повітряний простір країни порушили російські безпілотники. Вранці польська влада повідомила, що країну атакували 19 безпілотників, 4 з яких було збито.

Атака дронів на Польщу показала вразливість ППО НАТО. Союзники досі не навчились злагоджено реагувати на те, з чим Україна зіштовхується щодня, йдеться у матеріалі Financial Times.

