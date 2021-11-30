Обговорення навколо скандального дня народження блогера Олександра Заліска досі тривають. Так, про нього висловилася ще одна гостя БДСМ-вечірки Саша Бо.

Популярна українська блогер-мільйонник Саша Бо (Пустовіт), яка була серед гостей гучної БДСМ-вечірки Олександра Заліска у Будинку вчених у Львові 27 листопада (у День пам'яті жертв голодоморів - УНІАН), звинуватила у розгортанні скандалу ведучого Володимира Остапчука, який працював на бенкеті. Саме він у той день опублікував в Instagram фото з підписом "Голодная блогерская туса".

Блогерка у своєму Instagram-сторіз спочатку спробувала виправдатися, що забуває пам'ятні дати, і що їй соромно за те, що забула про день пам'яті жертв голодоморів.

"Мені соромно, що три дні тому, 27 листопада, був день пам'яті жертв голодомору і я зовсім не пам'ятала про це, будучи патріоткою і завжди відстоюючи країну у якій живу", - написала Саша Бо.

А потім заявила, що винуватцем цього скандалу навколо вечірки Заліска є Остапчук, який опублікував "дибільне і необдумане сторіз".

"Ніяких пов'язаних з Днем пам'яті жертв Голодомору назв вечірки не було. Було дибільне й необдумане сторіз ведучого, яке спровокувало всеукраїнський скандал. Ми всі про це говорили, але було пізно. Я прошу вибачення у всіх українців, чиї почуття зачепила суботня подія. Виправдовуватися і коментувати щось надалі я не можу. Я була гостею, яка прийшла до друга", – написала Пустовіт.

Також Пустовіт обурило те, що ЗМІ називають її скандальною блогеркою: "Мене болить душа за те, що ЗМІ називають мене скандальною блогеркою. Мій блог – про добро і позитив. Але про нього статті не пишуть, на жаль".

На звинувачення Саші Бо в адресу Остапчука відреагувала його дружина - Христина Горняк (Остапчук). Вона не змовчала й емоційно відповіла блогерці. Христина звернулася до Олександри: "Хайп з розлученням вже втратив свою силу, треба знайти нові публічні теми? Кажеш, твій блог про доброту? А де ж вона, коли ти звинувачуєш інших у своїх необдуманих вчинках? Ось нутро...".

Також дружина Остапчука опублікувала скрін листування із Сашою Бо. Пустовіт написала, що Горняк захищає свого чоловіка, однак варто подивитися на ситуацію не як дружина ведучого, а як пересічна людина. Христина ж відповіла, що всім треба вибачитися за цей вчинок, а не перекидати провину на інших. Після цього Саша Бо заблокувала Христину Горняк в Instagram.

"Голодна туса": що відомо про скандальну вечірку блогерів у Львові

У День пам'яті жертв Голодомору львівські, франківські, тернопільські та чернівецькі блогери влаштували у Львові у Будинку вчених велику БДСМ-вечірку. Банкет відбувся на честь дня народження блогера з Чернівців Олександра Заліска, який має в Instagram більше одного мільйона підписників.

Серед гостей, які активно ділилися відео в Instagram, висловлювали захоплення імениннику, було чимало блогерів, серед яких і "мільйонники": Наталі Литвин, Таня Самбурська, Валерія Юрченко, Саша Бо та інші.

Розважав гостей вечірки Володимир Остапчук. Він провів вечірку в стилі Show bar, де були вульгарні конкурси та декорації, еротичні танці шоу-балету в БДСМ-масках, тости, які вимовляли, стоячи на столах.

Оренда залу в Будинку вчених блогеру Заліско обійшлася близько 35 тисяч гривень, а ще 4 тисячі доларів він заплатив за роботу ведучого Володимира Остапчука.

Після резонансу в ЗМІ відомі українські компанії заявили, що припиняють співпрацю з блогерами-мільйонниками, які потрапили в скандал через вечірку.

Разом з тим гучною вечіркою блогера Заліско зацікавилися правоохоронці. Він вибачився перед тими, чиї почуття зачепив своєю вечіркою.

Володимир Остапчук уже попросив вибачення за цю вечірку і наголосив, що шанує і поважає День пам'яті жертв Голодомору, а обидва брати його дідуся померли від голоду.

Автор: Вікторія Гордієнко