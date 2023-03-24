Зірка згадала про свою участь у проекті "Фабрика зірок. Росія-Україна" 11 років тому.

Співачка MamaRika вперше розповіла, як Повалій принижувала українських артистів на зйомках шоу "Фабрика зірок. Росія-Україна" в 2012 році. Як виявилося, тоді Таїсія спеціально занижувала оцінки деяким учасникам. Про це зірка згадала в інтерв'ю Gloster FM:

"Я її не сприймаю і зараз за все, що вона зробила. Ще тоді, коли в Україні вона вважалася артисткою, ми думали, що вона наша, перепрошую, це г*вно сиділо в журі і нас мочило. Своїх українських артистів. Логічно, якщо ти наша, то ти своїх підтримуєш усіма силами. А вона нам ставила 1-2 бали. Вона нас зливала, бо їй сказали це робити. Продажне г*вно, я не можу себе стримати".

Тоді MamaRika намагалася вирішити проблему локально і скаржилася Ігорю Ліхуті - тодішньому чоловікові Таїсії Повалій і продюсеру, проте це ситуацію не виправило.

"Час розставив все на свої місця... Вона нас мочила жорстко, я потім підходила до її чоловіка Ліхути і говорила: "Що ви робите? У вас совість є? Ми свої". Ми скандалили. Ця гниль ще тоді проявлялася", - додала артистка.

Де зараз Таїсія Повалій

Після 24 лютого 2022 року українська співачка, яка, судячи з усього, вже давно вважає себе російською, жодного разу не говорила про те, що за наказом Кремля щодня бомблять мирні українські міста. Більше того, вона підігравала кремлівській пропаганді, розповідаючи про "ф*шизм у рідній країні".

Нагадаємо, у Росії масово скасовують концерти путіністки Повалій.

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