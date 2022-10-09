Він заявив, що Росія зазнає поразок у війні проти України через богохульство Кіркорова.

Зірка серіалу "Кадетство" і російський пропагандист Борис Корчевников знайшов "логічне" пояснення, чому Росія програє у війні проти України.

Він заявив, що виною тому, в тому числі і підрив Кримського моста, богохульство Філіпа Кіркорова. Пропагандист згадав ювілей артиста, на якому той танцював на хресті під час виконання пісні "Марія Магдалена".

Він додав, що в книзі святого Миколая Сербського "Війна і Біблія" сказано, що Святитель Миколай, в причинах невдач і програшів на війні, на перше місце поставив – богохульство.

Відео дня

"Одна людина святого життя написала мені: "Потанцював Філіп на хресті і почалося... Буквально на наступний день в Давидовому Броді було спалено велике скупчення нашої техніки. А далі пішло і пішло. Сьогодні Кримський міст. Чому у нас вирішили, що подібне (богохульство, - УНІАН) пройде безкарно?!" - сказав Корчевников.

Позиція Філіпа Кіркорова щодо війни в Україні

Варто відзначити, що в своїх соцмережах Кіркоров мовчить про війну. При цьому він їздив з концертом в анексований Крим і назвав окупантів "героями".

Після цього його не пустили у Молдову. Відомо, що прилетів до Кишинева Кіркоров в ніч з 28 на 29 липня. На виході з VIP-залу прикордонники повідомили, що в'їзд на територію Республіки Молдова йому заборонений, тому артист був змушений повернутися назад.

Нагадаємо, раніше Борис Корчевников розридався в ефірі через ухилення росіян від мобілізації.

Вас також можуть зацікавити новини: