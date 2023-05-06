Самолюк боялася, що їй заборонять зробити заяву.

13-річна співачка з України Софія Самолюк мала заспівати на дуже відомому фестивалі Sanremo Junior 2023 в Італії. Проте вона відмовилася від участі та зі сцени заявила, що не хоче виступати поряд з росіянами.

Як виявилося, після емоційної промови дівчинка отримала чимало підтримки. Втім, організатори конкурсу ситуацію ніяк не коментували.

"До мене підходило багато учасників та гостей залу, організатори ніяк не відреагували. Зовсім, ніяк. Музиканти були шоковані, зал був в шоці, мені казали дуже багато слів підтримки. Але організатори досі нічого не сказали, ніяк не вибачились", - розповіла Самолюк в ефірі "Сніданку з 1+1".

За словами співачки, вона не попереджала про свою промову. Самолюк боялася, що їй заборонять зробити заяву. Тому вона приховувала свій план.

"Я спеціально робила вигляд, щоб ніхто нічого не зрозумів, я брала участь у всіх репетиціях. Усе робила, як і всі учасники. Перед виходом я сховала листочок з промовою собі в рукав. Після розмови з організаторами, які ну зовсім не хотіли нічого слухати, коли ми підійшли і сказали, що не має так бути, не може Росія брати участь у світовому фестивалі. Нам сказали, що діти тут просто не при чому, музика тут не при чому", - зізналася співачка.

13-річна дівчинка пригадує, що її просили "не заважати". Тому вона не шкодує про своє рішення. Після виступу Самолюк зрозуміла, що вчинила правильно.

Українка відмовилася співати на одному конкурсі з росіянами - з чого все почалося

Декілька днів тому стало відомо, що 13-річна Самолюк вийшла на сцену фестивалю та не стала співати. Маленька українка "видала базу" та емоційно пояснила, чому не хоче виступати поруч з росіянами.

Самолюк нагадала, що РФ вбиває українців. Тому вона заявила, що сподівається виступити на цій сцені наступного року, коли на неї не запросять росіян.

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